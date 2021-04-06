Около 41 тысячи человек остались без света в Дагестане

В Дагестане без электроэнергии остались около 41 тысячи человек. Утром 6 апреля на регион обрушился штормовой ветер, порывы которого достигали 25 метров в секунду.

«По данным на 08:00, без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 48 населенных пунктах (около 40 800 человек). Мощность отключенных потребителей — 38 мегаватт. Максимально без электроснабжения оставались около 144 500 человек», — сообщили в пресс-службе Министерства энергетики России.

Как сообщили в пресс-службе филиала компании «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго», энергетики филиала переведены на особый режим работы. Восстановлением электроснабжения занимаются 65 бригад, состоящие из 202 специалистов. В Министерстве энергетики ситуацию в дагестанских населенных пунктов взяли на особый контроль.

В медицинских учреждениях, где находятся пациенты с COVID-19, электричество работает бесперебойно. Здания подключены к энергообъектам высокого напряжения (35 киловольт и выше), которые не были повреждены из-за штормового ветра.