Происшествия 22 февраля 2024, 13:27 Здание автосервиса пострадало из-за удара ВСУ по Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли кассетными снарядами Погарский район Брянской области РИА «Новости»

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Украинские боевики атаковали кассетными снарядами населенный пункт Борок в Погарском районе Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

В результате обстрела получили повреждения здание автосервиса и две машины. К счастью, из жителей никто не пострадал.

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«Украинские террористы произвели обстрел из РСЗО кассетными снарядами населенного пункта Борок Погарского района», — указал Богомаз.

На место ЧП прибыли оперативные и экстренные службы.

Ранее украинская армия ударила по Донецку и Горловке. Военные выпустили 22 февраля 10 снарядов по этим городам. От обстрела пострадали Куйбышевский и Киевский район Донецка. Горловку боевики несколько раз атаковали из Дзержинска — ВСУ выпустили по населенному пункту семь снарядов калибра 152 миллиметра.