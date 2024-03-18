18 марта 2024, 13:55
Украинский дрон сбросил взрывчатку на автобус с пассажирами в Донецке
Пушилин: ВСУ атаковали пассажирский автобус в Донецке
Вооруженные силы Украины продолжают сознательно обстреливать российские города и поселки, целясь по мирным жителям. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале рассказал, что под удар украинских боевиков 18 марта попал пассажирский автобус.
«Автобус, следующий по маршруту площадь Победы — Кременец — Александровка подвергся атаке дрона, с которого был сброшен взрывоопасный предмет», — написал он.
Реклама
Водитель Станислав Чурсин сориентировался мгновенно и сманеврировал. Благодаря этому снаряд пошел по касательной, пассажиры не пострадали. Пушилин поблагодарил мужчину за спасение жителей.
«В непростых условиях геройские поступки совершают обыкновенные люди, живущие среди нас», — отметил глава республики.
Украинские боевики не оставляют попыток навредить мирным жителям. Ранее трое детей погибли в результате ночного обстрела Донецка. Снаряд попал прямо в частный дом.
Пушилин заявил, что вокруг ДНР могут создать «санитарную зону». Ее пределы будут зависеть от дальнобойности оружия, которое Запад направит на Украину.
ВСУ
Автобусы
Украина
Водители
Боевики
Донецк
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама