Происшествия 18 марта 2024, 13:55 Украинский дрон сбросил взрывчатку на автобус с пассажирами в Донецке Пушилин: ВСУ атаковали пассажирский автобус в Донецке Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин / Telegram

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Вооруженные силы Украины продолжают сознательно обстреливать российские города и поселки, целясь по мирным жителям. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале рассказал, что под удар украинских боевиков 18 марта попал пассажирский автобус.

«Автобус, следующий по маршруту площадь Победы — Кременец — Александровка подвергся атаке дрона, с которого был сброшен взрывоопасный предмет», — написал он.

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Водитель Станислав Чурсин сориентировался мгновенно и сманеврировал. Благодаря этому снаряд пошел по касательной, пассажиры не пострадали. Пушилин поблагодарил мужчину за спасение жителей.

«В непростых условиях геройские поступки совершают обыкновенные люди, живущие среди нас», — отметил глава республики.

Украинские боевики не оставляют попыток навредить мирным жителям. Ранее трое детей погибли в результате ночного обстрела Донецка. Снаряд попал прямо в частный дом.

Пушилин заявил, что вокруг ДНР могут создать «санитарную зону». Ее пределы будут зависеть от дальнобойности оружия, которое Запад направит на Украину.