Общество 18 марта 2024, 11:55 Пушилин назвал возможные границы «санитарной зоны» вокруг ДНР Пушилин: пределы санзоны вокруг ДНР будут зависеть от дальнобойности оружия ВСУ РИА «Новости»

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Так называемая санитарная зона, которую могут создать вокруг Донецкой Народной Республики, должна находиться на территории Днепропетровской области. Таким мнением поделился глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Россия-24».

Он уточнил, что пределы этой зоны будут зависеть от дальнобойности оружия, которое Запад направит на Украину.

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«Согласно Конституции, территория ДНР находится по административным границам бывшей Донецкой области. Соответственно, „санитарная зона“ должна находиться по территории, по крайней мере, Днепропетровской области», — рассудил Пушилин.

Президент России Владимир Путин еще летом 2023 года в беседе с военкорами допустил создание на Украине «санитарной зоны» в случае продолжения прилетов по российским регионам. Он пояснил, что повышение эффективности контрбатарейной борьбы не гарантирует полного прекращения обстрелов. В целом, по мнению Путина, проблема атак беспилотников ВСУ на Россию решаема.