Происшествия 17 апреля 2024, 15:30 Украинский дрон сбили под Белгородом Минобороны: беспилотник уничтожили над Белгородской областью Unsplash

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Очередной украинский беспилотник сбили над Белгородской областью 17 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — передали в оборонном ведомстве.

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Как уточнили в министерстве, киевский режим снова попытался совершить террористическую атаку, используя дрон самолетного типа.

Вооруженные силы Украины регулярно наносят удары по региону. Причем целятся боевики по гражданским объектам. Ранее дрон-камикадзе повредил инфраструктурный объект связи в Белгородской области. Кроме того, жители одного из поселков остались без света из-за обстрела со стороны украинской армии.