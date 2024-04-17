17 апреля 2024, 15:30
Украинский дрон сбили под Белгородом
Минобороны: беспилотник уничтожили над Белгородской областью
Очередной украинский беспилотник сбили над Белгородской областью 17 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — передали в оборонном ведомстве.
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Как уточнили в министерстве, киевский режим снова попытался совершить террористическую атаку, используя дрон самолетного типа.
Вооруженные силы Украины регулярно наносят удары по региону. Причем целятся боевики по гражданским объектам. Ранее дрон-камикадзе повредил инфраструктурный объект связи в Белгородской области. Кроме того, жители одного из поселков остались без света из-за обстрела со стороны украинской армии.
Беспилотники
Россия
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
ПВО
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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