17 апреля 2024, 11:53
Украинский дрон сбили над Татарстаном
Минобороны: украинский беспилотник уничтожили над Татарстаном
Дежурные средства противовоздушной обороны 17 апреля уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — передали в оборонном ведомстве.
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Информация о повреждениях и пострадавших не поступала.
В первой половине дня воздушное пространство над Нижним Новгородом, Казанью и Набережными Челнами закрыли для самолетов из-за возможных атак беспилотников.
Ранее украинский беспилотник сбили над Мордовией. Удар также отразили дежурными средствами противовоздушной обороны.
Татарстан
Россия
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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