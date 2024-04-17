Важное 17 апреля 2024, 11:53 Украинский дрон сбили над Татарстаном Минобороны: украинский беспилотник уничтожили над Татарстаном РИА «Новости»

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Дежурные средства противовоздушной обороны 17 апреля уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — передали в оборонном ведомстве.

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Информация о повреждениях и пострадавших не поступала.

В первой половине дня воздушное пространство над Нижним Новгородом, Казанью и Набережными Челнами закрыли для самолетов из-за возможных атак беспилотников.

Ранее украинский беспилотник сбили над Мордовией. Удар также отразили дежурными средствами противовоздушной обороны.