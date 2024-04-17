Важное 17 апреля 2024, 10:51 Небо над тремя российскими городами закрыли из-за угрозы воздушной атаки Baza: власти закрыли воздушное пространство над Нижним Новгородом и Казанью Unsplash

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Воздушное пространство над Нижним Новгородом, Казанью и Набережными Челнами закрыли для самолетов из-за возможных атак беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В связи с угрозой воздушных атак власти установили ограничения в аэропорту Шереметьево. По данным канала, в Подмосковье ввели сигнал «Ковер».

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Авторы канала отметили, что этот сигнал объявляют в нескольких случаях: из-за появления в воздушном пространстве неопознанных объектов или из-за незаконного пересечении границы. После этого самолетам следует немедленно совершить посадку или покинуть район.

Чуть позже аэропорт Шереметьево заявил, что работает в штатном режиме, рейсы на вылет и прилет в российские города осуществляются по расписанию. Официальной информации об угрозах воздушных атак в Подмосковье не поступало.

Ранее задержки с рейсами в российских аэропортах происходили из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. «Аэрофлот» перенес 14 апреля вылеты в Египет и ОАЭ из Москвы и Петербурга в связи с атакой Ирана на Израиль.