Происшествия 23 апреля 2024, 16:22 Украинский дрон сбили над Белгородской областью Минобороны: ПВО сбила украинский БПЛА над Белгородской областью РИА «Новости»

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Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Около 15:20 пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории России. Дежурные средства ПВО сбили БПЛА над территорией Белгородской области», — заявили в ведомстве.

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Информация о пострадавших или разрушениях на земле на данный момент не поступила. Глава региона Вячеслав Гладков ситуацию пока никак не прокомментировал.

Днем ранее в Белгородской области упал разгонный блок украинского дрона. Обломки упали во дворе многоквартирного дома, пострадавших и разрушений нет.

Ранее стало известно, что в России создали систему защиты от беспилотников «Пятница», которая прикроет все наиболее важные объекты.