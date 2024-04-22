Армия 22 апреля 2024, 04:52 «Пятница» закроет от дронов ВСУ масштабные объекты в России Созданная в РФ система «Пятница» защитит от дронов ВСУ масштабные объекты РИА «Новости»

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Российские разработчики создали систему безопасности «Пятница», которая сможет «закрыть» от атаки украинских дронов важные масштабные объекты. Новинку представят на форуме «Армия-2024», об этом РИА «Новости» рассказал разработчик системы.

«Это программное решение, объединяющее все в единый центр. Мы почерпнули лучшее из промышленности и кибербезопасности, сливая все воедино и получая таким образом возможность управлять разрозненными устройствами на больших площадных объектах», — рассказал собеседник агентства.

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Создатель системы пояснил, что «Пятница» поможет «закрыть» крупные объекты, такие как промышленные предприятия, от дроновых атак ВСУ. Разработка основывается на различных факторах и выбирает оптимальный тип воздействия, пояснил собеседник.

«Пятницей» систему назвали по дню недели, в который она была придумана, скрытых смыслов нет, отметил разработчик.

В России разрабатывают машину радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы на базе автомобиля-амфибии «Тритон». На машине установят комплекс расширенного «Волнореза».