22 апреля 2024, 12:57
Фрагмент украинского дрона рухнул во дворе дома в Белгородской области
Гладков: разгонный блок дрона ВСУ упал во дворе дома в Яковлевском округе
Система противовоздушной обороны сбила украинской дрон в Белгородской области, его фрагменты рухнули во дворе многоквартирного дома. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Система ПВО сработала в Яковлевском городском округе и сбила беспилотник самолетного типа на подлете к городу. Один из разгонных блоков упал во дворе многоквартирного дома, пострадавших и разрушений нет», — написал он.
Реклама
В пресс-службе Минобороны подтвердили, что около 12:00 по московскому времени силы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.
Два дня назад украинские националисты атаковали село Пороз в Грайворонском городском округе. Дрон попал в частный жилой дом и спровоцировал пожар, в результате которого погибли два человека.
Отечественные разработчики создали систему безопасности, которая способна «закрыть» от ударов украинских беспилотников важные объекты на территории России. Она получила название «Пятница», по дню создания системы.
Беспилотники
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Реклама
Реклама