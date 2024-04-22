Важное 22 апреля 2024, 12:57 Фрагмент украинского дрона рухнул во дворе дома в Белгородской области Гладков: разгонный блок дрона ВСУ упал во дворе дома в Яковлевском округе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Система противовоздушной обороны сбила украинской дрон в Белгородской области, его фрагменты рухнули во дворе многоквартирного дома. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Система ПВО сработала в Яковлевском городском округе и сбила беспилотник самолетного типа на подлете к городу. Один из разгонных блоков упал во дворе многоквартирного дома, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Реклама

В пресс-службе Минобороны подтвердили, что около 12:00 по московскому времени силы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

Два дня назад украинские националисты атаковали село Пороз в Грайворонском городском округе. Дрон попал в частный жилой дом и спровоцировал пожар, в результате которого погибли два человека.

Отечественные разработчики создали систему безопасности, которая способна «закрыть» от ударов украинских беспилотников важные объекты на территории России. Она получила название «Пятница», по дню создания системы.