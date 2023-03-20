Важное 20 марта 2023, 11:20 ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области Власти Брянской области сообщили об обстреле села Курковичи со стороны ВСУ Губернатор Брянской области / Telegram

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Украинские боевики обстреляли село Курковичи Стародубского округа в Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

По его информации, никто не пострадал, однако два жилых домовладения получили повреждения, нарушилось энергоснабжение. На месте уже работают представители оперативных служб.

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ВСУ регулярно обстреливают российские населенные пункты, граничащие с Украиной. Накануне стало известно, что на приграничных территориях в Брянской области решили дополнительно построить 17 блокпостов для того, чтобы жители чувствовали себя более защищенными. Материалы и оборудование приобрело местное отделение Общероссийского народного фронта на средства неравнодушных жителей и организаций. Подрядчики выполняют работы по строительству и отделке абсолютно безмозмездно. Несколько блокпостов уже возвели, в ближайшее время на них уже начнут нести службу сотрудники УМВД и Росгвардии.

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