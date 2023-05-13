Происшествия 13 мая 2023, 20:55 Подросток получил ранения в Донецке после обстрела ВСУ Мэр Донецка Кулемзин сообщил о ранении 15-летнего подростка из-за обстрела ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела ВСУ ранения получил 15-летний подросток. Об этом глава города написал в Telegram-канале.

«В результате обстрела Петровского района по улице Рубена Ибаррури ранен подросток 15 лет», — уточнил Кулемзин.

Реклама

Выпущенные ВСУ снаряды повредили здание администрации и школы в населенном пункте Республика, уточнили в представительстве ДНР в СЦКК.

На улице Ленина зафиксировали прямое попадание в здание сельского ДК, задело торговые объекты и автомобили, из-за обстрела повреждения получили ЛЭП и школа.

ВСУ в субботу, 13 мая, выпустили по ДНР три ракеты из РСЗО «Град». Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе Красногоровки.

В Горловке из-за обстрелов ВСУ повреждены здания администрации и банка по проспекту Победы, а также купол кафедрального Богоявленского собора. Украинские боевики выпустили по населенному пункту пять снарядов калибра 152 миллиметра.