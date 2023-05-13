Эксклюзив 13 мая 2023, 23:44 Украинские военные обстреляли школу и жилые дома в Куйбышевском районе ДНР РИА «Новости»

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ВСУ 13 мая вели массированный обстрел Куйбышевского района в ДНР. В частности, в третий раз за последнее время снаряды попали в школу № 51. В здании не было детей и учителей, рассказала корреспондент «360» Елена Кононова. По словам местных жителей, детей в школе не было, поскольку сейчас они учатся удаленно.

Местная жительница рассказала «360», что в момент обстрела школы в здании находился только сторож. Он не пострадал.

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Украинские снаряды прилетели и в поселок Октябрьский Куйбышевского района. Почти каждый жилой дом на улице поврежден, но люди не уезжают.

«Вы знаете, я верующий человек. Я говорю: „Господи, если угодно, забери меня. А если нет, значит, я буду жить“, — рассказала местная жительница.

Также ВСУ обстреляли поселок Горняк Куйбышевского района. Там заживо сгорели мать и ее трехлетний сын. Обстрелы поселка со стороны ВСУ продолжились и в вечерние часы.