Происшествия 19 апреля 2023, 10:42 Украинский беспилотник вновь пытался атаковать электростанцию под Белгородом Shot: под Белгородом беспилотник ВСУ пытался атаковать электростанцию Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Беспилотный летательный аппарат самолетного типа пытался атаковать электростанцию под Белгородом. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, беспилотник увидели около села Драгунское. Дрон, к которому было прикреплено самодельное взрывное устройство, ликвидировали сразу после обнаружения. В результате случившегося никто не пострадал.

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Напомним, в ночь на 17 апреля взрывное устройство сбросили на электроподстанцию в селе Драгунское Белгородской области. Сначала дрон атаковал ТЭС в Драгунском, в результате загорелся трансформатор. Еще два взрывных устройства около полуночи сбросили на подстанцию в Ближней Игуменке. Пожары удалось потушить в течение часа. Обошлось без пострадавших.

Украинские войска в понедельник, 17 апреля, также обстреляли поселок Красное в Шебекинском городском округе Белгородской области. В результате этой атаки загорелось сенохранилище. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал.