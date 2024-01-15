Происшествия 15 января 2024, 21:17 Украинский беспилотник сбили в Белгородской области Губернатор Гладков: силы ПВО сбили беспилотник ВСУ на подлете к Белгороду Unsplash

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Система противовоздушной обороны России ликвидировала украинский беспилотник в Белгородском районе на подлете к городу. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал он.

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Гладков также уточнил, что после ликвидации дрона пострадали два частных дома. В частности, выбило окна, посекло забор, а также повредилась хозяйственная постройка.

Ранее в центре Белгорода установили железобетонное модульное сооружение, предназначенное для защиты населения от обстрелов. Конструкция состоит из пяти бетонных плит. Убежище выкрасили в белый цвет и нанесли надпись «Укрытие».

Вооруженные силы Украины часто наносят удары по Белгородской области, их целью в основном становятся жилые районы. Перед Новым годом украинские боевики обстреляли центр Белгорода. Жертвами удара стали 25 человек, в том числе дети.