14 января 2024, 20:16
Убежище от обстрелов установили в центре Белгорода
РИА «Новости»: власти Белгорода установили в центре города убежище от обстрелов
Белгородские власти установили в центре города железобетонное модульное сооружение, предназначенное для защиты населения от обстрелов. Об этом сообщило РИА «Новости».
Объект появился возле остановки около универмага «Белгород» и городского центрального рынка. Конструкция состоит из пяти бетонных плит. Внутри убежища установили дополнительное бетонное заграждение, которое защитит от осколков. Сооружение выкрасили в белый цвет, на него нанесли надпись «Укрытие».
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Накануне власти Белгородской области и сотрудники Росгвардии провели испытания железобетонных конструкций, предназначенных для укрытий. Минобороны уже использует проверенные модули для защиты личного состава. В ближайшее время такие сооружения появятся на остановках общественного транспорта и других местах большого скопления людей.
Автобусные остановки в Белгороде ранее начали обкладывать мешками с песком. Таким образом решили защитить все 556 объектов.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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