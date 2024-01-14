Общество 14 января 2024, 20:16 Убежище от обстрелов установили в центре Белгорода РИА «Новости»: власти Белгорода установили в центре города убежище от обстрелов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Белгородские власти установили в центре города железобетонное модульное сооружение, предназначенное для защиты населения от обстрелов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Объект появился возле остановки около универмага «Белгород» и городского центрального рынка. Конструкция состоит из пяти бетонных плит. Внутри убежища установили дополнительное бетонное заграждение, которое защитит от осколков. Сооружение выкрасили в белый цвет, на него нанесли надпись «Укрытие».

Реклама

Накануне власти Белгородской области и сотрудники Росгвардии провели испытания железобетонных конструкций, предназначенных для укрытий. Минобороны уже использует проверенные модули для защиты личного состава. В ближайшее время такие сооружения появятся на остановках общественного транспорта и других местах большого скопления людей.

Автобусные остановки в Белгороде ранее начали обкладывать мешками с песком. Таким образом решили защитить все 556 объектов.