Власть 26 декабря 2022, 07:14 Силовики начали проверку после сообщений о ЧП в Энгельсе — Бусаргин Губернатор Бусаргин заявил, что сообщения об эвакуации жителей Энгельса лживы

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Силовые структуры начали проверку после поступившей информации о ЧП на военном объекте в Энгельсе. Слухи об эвакуации жителей города — ложь. Известно, что объектам гражданской инфраструктуры не причинен вред. Об этом губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в своем Telegram.

«В социальных сетях и СМИ распространяется информация о ЧП в Энгельсе сегодня ночью. Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было. Никакой угрозы для жителей абсолютно нет», — написал глава региона.

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Он также опроверг слухи об эвакуации жителей Энгельса.

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«Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры», — отметил Бусаргин.

Он напомнил, что за распространение заведомо ложных данных может наступить уголовная ответственность. Все данные по СМИ, ресурсами и гражданам, которые занимаются этим, власти отправляют правоохранительные органы.