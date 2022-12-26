Происшествия 26 декабря 2022, 06:29 Жители Энгельса услышали взрыв в районе аэродрома — СМИ Военкоры Русской весны: на аэродроме Энгельса объявили тревогу из-за взрыва

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Ночью 26 декабря жители Энгельса услышали в районе аэродрома громкий звук, похожий на взрыв, и сирену. Об этом рассказал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Очевидцы примерно в 02:30 (21:30 по московскому времени) услышали свист и громкий хлопок, затем сирену со стороны аэродрома стратегической авиации в Энгельсе. Запись камеры наблюдения опубликовал сайт Ura.ru. На нем в момент хлопка в небе произошла вспышка т прозвучал настолько громкий хлопок, что сработала автомобильная сигнализация припаркованных во дворе машин.

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Гражданские объекты не пострадали, жителей Энгельса не эвакуировали, написал в своем Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Он заявил, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах ночью не произошло, а информацию о взрыве на аэродроме проверят силовики.

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