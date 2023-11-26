Происшествия 26 ноября 2023, 23:53 Украинский беспилотник сбили над Смоленской областью МО: ПВО сбили украинский БПЛА над Смоленской областью РИА «Новости»

Читать 360tv в

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Смоленской области. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Около 23:20 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении ведомства.

Реклама

Как уточнили в министерстве, средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат над территорией Смоленской области. Одна из жительниц Смоленска рассказала «360», что услышала звук взрыва, когда вышла погулять с собакой.

«Вышли с Хасей, как бабахнет над головой. ПВО сработала, но было страшно», — поделилась женщина.

Она добавила, что взрыв раздался над многоэтажным домом.

В ночь на 26 ноября, Украина попыталась устроить массовую атаку БПЛА на Москву. Министерство обороны сообщило о 24 уничтоженных беспилотниках. Силы ПВО и РЭБ подавили дроны над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

Один из беспилотников врезался в жилую многоэтажку в Туле. В результате пострадал один человек — у него легкое резанное ранение.