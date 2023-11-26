Происшествия 26 ноября 2023, 06:00 Сбитый украинский БПЛА врезался в жилую многоэтажку в Туле РИА «Новости»

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Один из сбитых украинских беспилотников потерял управление и врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. На месте уже работают экстренные службы. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства Тульской области.

Губернатор Алексей Дюмин взял под личный контроль ситуацию с ликвидацией последствий атаки украинских дронов.

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Власти сообщили, что вражеские аппараты сбили средствами противовоздушной обороны. Беспилотник, врезавшийся в дом, повредил остекление в трех квартирах, других повреждений не зафиксировали.

«Легкое резанное ранение получил один из жильцов дома. Ему оказана медицинская помощь», — сказано в публикации.

По поручению главы региона в ближайшее время планируют застеклить пострадавшие квартиры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что российские военные предотвратили очередную попытку ВСУ атаковать Москву при помощи беспилотника. Летательный аппарат сбили в городском округе Подольск. Пострадавших и разрушений не было.