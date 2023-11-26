26 ноября 2023, 04:36
Украина попыталась устроить массовую атаку дронов на Москву
Собянин: ПВО отбила массовую атаку беспилотников на Москву
Украина попыталась атаковать Москву с помощью массового удара беспилотниками. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По информации мэра, силы ПВО сбили летевшие на Москву дроны в районе Наро-Фоминска и в Одинцовском городском округе. Кроме того, ПВО перехватила и уничтожила несколько беспилотников в Брянской, Тульской и Калужской областях.
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Министерство обороны подтвердило массовую атаку БПЛА на Москву. По данным ведомства, всего над территориями Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей уничтожили 11 беспилотников.
По предварительным данным, пострадавших и серьезных разрушений нет. На местах падения обломков работают представители экстренных служб.
Неделю назад, 19 ноября средства ПВО сбили в Электростали летевший на Москву беспилотник. При ликвидации БПЛА никто не пострадал. Разрушений на месте падения обломков дрона также нет.
Беспилотники
Украина
Сергей Собянин
Москва 2023
Атака беспилотников в Москве и Подмосковье
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