Происшествия 26 ноября 2023, 04:36 Украина попыталась устроить массовую атаку дронов на Москву Собянин: ПВО отбила массовую атаку беспилотников на Москву РИА «Новости»

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Украина попыталась атаковать Москву с помощью массового удара беспилотниками. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По информации мэра, силы ПВО сбили летевшие на Москву дроны в районе Наро-Фоминска и в Одинцовском городском округе. Кроме того, ПВО перехватила и уничтожила несколько беспилотников в Брянской, Тульской и Калужской областях.

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Министерство обороны подтвердило массовую атаку БПЛА на Москву. По данным ведомства, всего над территориями Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей уничтожили 11 беспилотников.

По предварительным данным, пострадавших и серьезных разрушений нет. На местах падения обломков работают представители экстренных служб.

Неделю назад, 19 ноября средства ПВО сбили в Электростали летевший на Москву беспилотник. При ликвидации БПЛА никто не пострадал. Разрушений на месте падения обломков дрона также нет.