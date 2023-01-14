14 января 2023, 15:11
Российские военные отразили атаку ВСУ на Брянскую область
Губернатор Богомаз: системы ПВО сбили над Брянской областью украинскую ракету
Украинскую ракету «Точка У» сбили войска противовоздушной обороны России над Клинцовским районом Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале в субботу сообщил губернатор области Александр Богомаз.
«Сегодня системы противовоздушной обороны ВС РФ отразили ракетную атаку украинских националистов. В результате над Клинцовским районом была сбита ракета „Точка У“. Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.
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Ранее российские ПВО сбили несколько ракет, выпущенных украинскими боевиками в сторону Мелитополя.
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Власти Киева также сообщили о разрушениях в инфраструктурном объекте после точного попадания со стороны Вооруженных сил России.
Между тем украинские мужчины н е желают трудоустраиваться официально из-за боязни получить повестки. Об этом сообщили сразу несколько руководителей организаций. Тем не менее Украину не так-то просто покинуть.
По информации Госпогранслужбы Украины, с начала военного положения 12 тысяч мужчин пытались незаконно пересечь границу страны. Их развернули обратно. 15 мужчинам не повезло, они погибли во время попытки сбежать из страны.
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