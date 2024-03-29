Происшествия 29 марта 2024, 15:02 Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью Минобороны: силы ПВО сбили дрон ВСУ над Белгородской областью РИА «Новости»

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Системы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации пресекли около 14:30 по московскому времени», — заявили в ведомстве.

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В ведомстве добавили, что дежурные средства ПВО ликвидировали украинский дрон над территорией Белгородской области.

Это второй уничтоженный дрон ВСУ за регионе за сутки. Первый украинский беспилотник сбили в Белгородской области около 10 часов утра, сообщало Минобороны.

Днем ранее российские артиллеристы при помощи самоходной пушки «Малка» ликвидировали центр управления беспилотниками ВСУ на Авдеевском направлении. Цель удалось поразить на расстоянии порядка 25 километров.