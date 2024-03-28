Спецоперация 28 марта 2024, 07:27 Росийские бойцы уничтожили центр управления беспилотниками ВСУ в зоне СВО Артиллеристы ЦВО уничтожили центр управления беспилотниками ВСУ под Авдеевкой РИА «Новости»

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Российские артиллеристы при помощи одной из самых больших самоходных пушек «Малка» уничтожили центр управления беспилотниками Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«Военнослужащие <…> группировки войск „Центр“ уничтожили командный пункт управления украинских БПЛА при выполнении огневых задач на Авдеевском направлении», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

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Российские артиллеристы ударили серией залпов 203-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами. Бойцам удалось поразить цель на расстоянии более 25 километров.

Центр управления беспилотниками ВСУ находился в заброшенном здании. Российские бойцы выполнили боевую задачу и покинули огневую позицию.

Генерал и главный редактор журнала Défense nationale Жером Пеллистранди указал на тяжелое положение украинской армии. По его словам, наступление российских войск ставит командование ВСУ перед выбором — потерять территории или личный состав.