Важное 29 марта 2024, 10:35 Беспилотник самолетного типа сбили в Белгородской области Минобороны: в Белгородской области уничтожили украинский БПЛА РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Белгородской области сработала система ПВО. Военные сбили беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России.

Дрон засекли 29 марта около 10 часов утра. Оборонное ведомство сообщило, что киевский режим планировал атаковать российские объекты.

Реклама

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщила пресс-служба.

За несколько часов до ликвидации беспилотника в регионе объявляли режим ракетной опасности, дежурные средства ПВО уничтожили 15 реактивных снарядов RM-70 Vampire на подлете к Белгороду. Власти сообщили, что жители не пострадали. Повреждения получили здание гимназии, стадион «Белгород Арена», 17 многоквартирных домов и 12 машин в Белгороде, а также крыша частного дома в поселке Дубовое и авто в селе Репное.