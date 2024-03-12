Происшествия 12 марта 2024, 06:40 Украинский беспилотник приблизился к Воронежской области Губернатор Воронежской области Гусев объявил об опасности атаки украинским БПЛА РИА «Новости»

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В Воронежской области утром 12 марта объявили об опасности атаки со стороны Украины. К региону приближается беспилотник, заявил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

«Внимание! Объявляется опасность атаки БПЛА! Со стороны Украины к Воронежской области приближается БПЛА. Силы ПВО готовы», — объявил он.

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Александр Гусев рекомендовал жителям подготовиться. В случае необходимости он призвал их переместиться в комнату без окон, а находясь на улице, спрятаться в подземном переходе, здании или на парковке.

В Белгородской области зафиксировали обстрел со стороны Украины. МЧС сообщило об атаке на поселок Горьковский Грайворонского городского округа. Незадолго до этого на Белгородский район сбросили с дрона четыре взрывных устройства, которые повредили электросети и обесточили семь населенных пунктов.