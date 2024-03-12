12 марта 2024, 02:57
Беспилотник ВСУ сбросил 4 взрывных устройства на Белгородский район
Семь населенных пунктов Белгородской области остались без света из-за атаки ВСУ
Семь населенных пунктов в Белгородском районе остались без света из-за атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По сообщению главы региона, ВСУ с беспилотника сбросили четыре взрывных устройства над территорией района. В результате атаки никто не пострадал, но были повреждены линии электропередачи. Без света остались села: Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенек, Петровка и Соловьевка.
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«Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ», — уточнил Гладков.
Ранее стало известно, что группа украинских диверсантов попыталась прорваться в Белгородскую область в районе Новой Таволжанки. В ДРГ входили около 15 диверсантов, вооруженных автоматами, гранатами и взрывчаткой. Российские пограничники не дали прорваться боевикам, ликвидировав как минимум пятерых их них.
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Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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