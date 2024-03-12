Происшествия 12 марта 2024, 02:57 Беспилотник ВСУ сбросил 4 взрывных устройства на Белгородский район Семь населенных пунктов Белгородской области остались без света из-за атаки ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Семь населенных пунктов в Белгородском районе остались без света из-за атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По сообщению главы региона, ВСУ с беспилотника сбросили четыре взрывных устройства над территорией района. В результате атаки никто не пострадал, но были повреждены линии электропередачи. Без света остались села: Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенек, Петровка и Соловьевка.

Реклама

«Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ», — уточнил Гладков.

Ранее стало известно, что группа украинских диверсантов попыталась прорваться в Белгородскую область в районе Новой Таволжанки. В ДРГ входили около 15 диверсантов, вооруженных автоматами, гранатами и взрывчаткой. Российские пограничники не дали прорваться боевикам, ликвидировав как минимум пятерых их них.