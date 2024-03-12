Происшествия 12 марта 2024, 06:19 Жителей Грайворонского округа Белгородской области попросили спуститься в укрытия МЧС Белгородской области: ВСУ обстреляли Грайворонский округ РИА «Новости»

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Украинские войска открыли огонь по Грайворонскому городскому округу. Жителям посоветовали спуститься в укрытия на время атаки. Об этом сообщило МЧС Белгородской области.

«Ведется обстрел Грайворонский городской округ, поселок Горьковский. Спуститесь в подвал (укрытие)», — объявила пресс-служба министерства.

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Ночью Белгородскую область атаковали при помощи БПЛА. Дрон сбросил на Белгородский район четыре взрывных устройства и повредил линии электропередачи. Жители не пострадали, но семь населенных пунктов временно остались без света.

В Курской области после объявления ракетной опасности сбили беспилотник над Фатежским районом. Власти призвали жителей не подходить к обломкам, так как они могли оставаться взрывоопасными, а услышав сирену, спуститься в укрытия или спрятаться в помещении без окон.