Важное 05 февраля 2024, 15:55 Украинский беспилотник перехватили в небе над Брянской областью Минобороны: силы ПВО перехватили украинский дрон над Брянской областью

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Средства противовоздушной обороны перехватили беспилотник Вооруженных сил Украины в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Как уточнили в оборонном ведомстве, украинские боевики пытались атаковать регион с помощью беспилотника самолетного типа. В понедельник, 5 февраля, около 13:30 по московскому времени действия ВСУ пресекли.

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«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области», — подчеркнули в Министерстве обороны.

В ночь на 5 февраля над Брянской областью сбили четыре беспилотника. Первый дрон украинских боевиков средства ПВО перехватили в 22:30 по местному времени. Затем ВСУ снова попытались атаковать регион в 23:50. Второй беспилотник также перехватили силы противовоздушной обороны.

О третьей за ночь атаке ВСУ сообщал губернатор Александр Богомаз. Беспилотник самолетного типа уничтожили над Выгоничским районом. Четвертый БПЛА перехватили уже в 00:30 5 февраля.