Происшествия 04 февраля 2024, 22:47 Дрон ВСУ перехватили над Брянской областью Минобороны: украинский беспилотник ликвидировали над Брянской областью РИА «Новости»

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Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Около 22:30 пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в сообщении.

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Ранее два украинских беспилотника ликвидировали над Брянской областью. Также сообщалось о перехвате минувшей ночью четырех вражеских дронов над Белгородской областью, двух над Волгоградской и одного над Ростовской.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о том, что при падении сбитого БПЛА на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Открытое горение оперативно потушили. Пострадавших нет.