Происшествия 06 июня 2023, 21:34 Украинский беспилотник обезвредили в восточной части Крыма Глава Крыма Аксенов сообщил о перехваченном средствами РЭБ украинском беспилотнике Telegram

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Выпущенный украинскими боевиками беспилотник в сторону Крыма заглушили и посадили российские средства радиоэлектронной борьбы. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, дрон находится в восточной части полуострова.

Он подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений на земле также нет.

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«В восточной части Крыма средствами РЭБ заглушен и посажен вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Последний раз украинские беспилотники сбивали в Крыму в конце прошлой недели, когда один из дронов атаковал Джанкой. Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков сообщил, что обломки дрона выбили стекла в нескольких частных домах.

Самая крупная атака дронов на полуостров произошла в конце мая. Тогда средствами радиоэлектронной борьбы и системами противовоздушной обороны над Крымом остановили сразу шесть украинских беспилотников.

Глава республики Сергей Аксенов отметил, что только часть летательных аппаратов удалось принудительно посадить. Все остальные сбили при помощи систем ПВО. Операция прошла без жертв и пострадавших.