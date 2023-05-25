Происшествия 25 мая 2023, 08:29 Шесть беспилотников пытались атаковать Крым минувшей ночью Аксенов: РЭБ и ПВО заглушили и сбили 6 беспилотников в Крыму за ночь РИА «Новости»

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Силы РЭБ и ПВО за минувшую ночь расправились с шестью беспилотниками в разных районах Крыма. Об этом сообщил в Telegram-канале глава полуострова Сергей Аксенов.

По его словам, средства радиоэлектронной борьбы заглушили и посадили часть БПЛА противника, часть из них сбили средства противовоздушной обороны.

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«Жертв и пострадавших нет. Прошу всех сохранять спокойствие», — добавил Аксенов.

На минувшей неделе, 19 мая, глава полуострова сообщал об уничтожении в Северном Крыму четырех беспилотников ВСУ. Тогда также обошлось без разрушений и пострадавших.

На фоне большого количества фейков, направленных на создание паники среди жителей, он неоднократно призывал население доверять только проверенным источникам информации.

Информационной атаке 22 мая подверглась и Белгородская область. Это совпало с нападением ДРГ на Грайворонский округ. Диверсантов заблокировали и разгромили. Губернатор региона Вячеслав Гладков на следующий день сообщил, что в Сети публиковали огромное количество вбросов, начиная от танков в области и заканчивая «ядерной катастрофой».