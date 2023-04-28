Происшествия 28 апреля 2023, 07:03 Украинский беспилотник ночью атаковал Брянскую область Губернатор Брянской области Богомаз: украинский беспилотник атаковал Суземскую область Unsplash

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Ночью 28 апреля беспилотник атаковал населенный пункт Суземского района Брянской области. Никто из местных жителей не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

«Сегодня ночью украинский беспилотник атаковал Суземский район. Пострадавших нет», — написал он.

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Небольшие повреждения получил частный дом, а также гараж и стоявший в нем автомобиль. По словам Александра Богомаза, оперативные службы выехали на место событий. Населенный пункт, который атаковали украинские дроны, он называть не стал.

Рано утром Воздушно-космические силы России нанесли массированные удары по территории Украины. По информации «Русской весны», дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22 и Ту-95 атаковали объекты в Киевской, Полтавской, Днепропетровской и других областях. Воздушную тревогу объявляли по всей стране.