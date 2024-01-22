Происшествия 22 января 2024, 08:44 Жители Макеевки частично остались без света после атаки ВСУ Глава Макеевки Ключаров: 3 района остались без света из-за атаки ВСУ с дрона РИА «Новости»

Читать 360tv в

Макеевка частично осталась без света после сброса с украинского дрона взрывоопасных предметов. Об этом сообщил глава города Владислав Ключаров в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, в результате сброса взрывоопасных предметов с беспилотного летательного аппарата в Макеевке нарушено электроснабжение города», — указал он.

Реклама

Без света частично остались жители Червоногвардейского, Кировского и Центрально-Городского районов. В Горняцком районе зафиксировали просадку напряжения. Ключаров уточнили, что оперативные службы города уже ликвидируют последствия атаки ВСУ.

Также, по данным Telegram-канала «АГС_Донбасса», по состоянию на 06:41 обесточенными оказались Кировский и Куйбышевский районы Донецка. На подстанции на Чайкинском кольце зафиксировали два очага возгорания. От улицы Заперевальной до Вертикальной не работают даже светофоры. Водителей призвали проявлять осторожность.

По состоянию на 06:54 без света частично остался Киевский район Донецка в районе железной дороги.

Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, утром 22 января боевики ВСУ сбросили на Донецк с беспилотника взрывоопасный предмет. Также украинские военные выпустили по два снаряда по Червоногвардейскому району Макеевки и по Ясиноватскому району.