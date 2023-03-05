Происшествия 05 марта 2023, 07:57 Украинские боевики в очередной раз обстреляли Донецк и Горловку СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку и Горловке семь снарядов калибром 155 миллиметров РИА «Новости»

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Украинские вооруженные силы в воскресенье утором обстреляли Донецк и Горловку. По городам выпустили семь снарядов калибром 155 миллиметров. Об этом в Telegram-канале сообщило Представительство ДНР в Совместном центре контроля контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:00 — населенный Кураховка — город Донецк (Петровский район), выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», — сообщило представительство.

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Огонь по Горловке ВСУ вели из населенного пункта Сухая Балка. Обстрел Никитовского района города начался в 6:05. Украинские боевики выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров.

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В субботу, 4 марта, два человека погибли в Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ. В Калининском районе города зафиксировали прямое попадание снарядов в жилой дом и гараж на улице Прилуцкого.