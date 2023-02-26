26 февраля 2023, 21:38
Украинские войска несколько раз за сутки обстреляли Курскую область
Губернатор Старовойт: ВСУ несколько раз за сутки обстреляли Курскую область
За прошедшие сутки украинские войска несколько раз обстреляли Курскую область. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Пострадавших нет.
«Сегодня ВСУ несколько раз обстреляли Курскую область с территории Украины. Прилеты зафиксированы в Кореневском и Глушковском районах. Пострадавших и повреждений в населенный пунктах нет», — написал глава региона в мессенджере.
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Из-за обстрелов прервано электроснабжение села Алексеевка Глушковского района. По словам губернатора, ремонтные бригады приступили к устранению повреждений.
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Ранее прилеты на приграничные территории Курской области зафиксировали 24 февраля. Украинские войска нанесли удар по поселку Попово-Лежачи. Один из снарядов ВСУ попал прямо в жилой дом, людей в этот момент внутри не было.
Пять снарядов рухнули 21 февраля вблизи вышки сотовой связи в селе Веселое, еще два — у подстанции в Попово-Лежачи около поселка Теткино. Несколько улиц остались без света, жители не пострадали.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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