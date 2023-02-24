Происшествия 24 февраля 2023, 14:45 «Снаряды попали в дом». Появились кадры последствий обстрела села в Курской области со стороны ВСУ Telegram-канал Shot показал кадры последствий обстрела ВСУ курского села Попово-Лежачи

Читать 360tv в

Украинские боевики нанесли удар по поселку Попово-Лежачи в Курской области. Кадры последствий обстрела показал Telegram-канал Shot.

По информации издания, обстрел продолжается до сих пор. Один из снарядов ВСУ попал прямо в жилой дом. Людей в этот момент внутри не было, говорится в сообщении.

Реклама

Также сообщается, что в селе пропало электричество.

Реклама

21 февраля украинские войска обстреляли Глушковский район Курской области. Пять снарядов рухнули вблизи вышки сотовой связи в селе Веселое, еще два — у подстанции в Попово-Лежачи.

В результате дома на некоторых улицах остались без света, хозяйственные постройки получили повреждения. По данным местных властей, никто не пострадал.