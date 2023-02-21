Важное 21 февраля 2023, 11:46 ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области

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Украинские войска обстреляли Глушковский район Курской области. Снаряды упали вблизи вышки сотовой связи и подстанции, рассказал губернатор Роман Старовойт.

«ВСУ вновь обстреляли с территории Украины приграничный Глушковский район Курской области», — написал он.

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Пять снарядов рухнули вблизи вышки сотовой связи в селе Веселое, еще два — у подстанции в Попово-Лежачи около поселка Теткино. Из-за этого дома на некоторых улицах остались без света, хозяйственные постройки получили повреждения, но, по словам, губернатора, сами жители не пострадали.

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В понедельник Вооруженные силы Украины напали на села Вознесеновка и Новая Таволжанка в Шебекинском районе Белгородской области. Пострадали предприятия и частные дома, стоянка и бытовой корпус птицефабрики. Один человек погиб. Жителей вывезли из зоны обстрела.