21 февраля 2023, 11:46
ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области
Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области
Украинские войска обстреляли Глушковский район Курской области. Снаряды упали вблизи вышки сотовой связи и подстанции, рассказал губернатор Роман Старовойт.
«ВСУ вновь обстреляли с территории Украины приграничный Глушковский район Курской области», — написал он.
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Пять снарядов рухнули вблизи вышки сотовой связи в селе Веселое, еще два — у подстанции в Попово-Лежачи около поселка Теткино. Из-за этого дома на некоторых улицах остались без света, хозяйственные постройки получили повреждения, но, по словам, губернатора, сами жители не пострадали.
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В понедельник Вооруженные силы Украины напали на села Вознесеновка и Новая Таволжанка в Шебекинском районе Белгородской области. Пострадали предприятия и частные дома, стоянка и бытовой корпус птицефабрики. Один человек погиб. Жителей вывезли из зоны обстрела.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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