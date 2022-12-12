Происшествия 12 декабря 2022, 23:21 Украинские военные подорвали мост в пригороде Мелитополя Член ВГА Запорожья Рогов: ВСУ подложили взрывчатку у опоры моста в селе Константиновка YouTube

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Украинские военные 12 декабря подорвали опоры моста в селе Константиновка. О двух взрывах, которые были слышны в Мелитополе и его пригороде, сообщил член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.

Рогов опроверг информацию об ударе по мосту из РСЗО. По предварительным данным, у опор была заложена взрывчатка. По его словам, подрыв моста нужен украинским военнослужащим, чтобы затруднить поставки продовольствия в освобожденные регионы.

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«Основная цель террористов — нарушить поставки жизненно важных грузов — продуктов, лекарств и стройматериалов на освобожденные территории Запорожской и Херсонской области», — написал политик.

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Ранее стало известно, что в Мелитополе после обстрела из систем HIMARS погибли два человека, а число пострадавших достигло 10. ВСУ атаковали город в субботу, 10 декабря. Один из снарядов попал в гостиничный комплекс «Привал охотника», из-за чего случился пожар.