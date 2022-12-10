Происшествия 10 декабря 2022, 23:06 Жертвами удара ВСУ по Мелитополю стали два мирных жителя Член ВГА Рогов: в результате удара HIMARS в Мелитополе погибли и пострадали мирные жители Публичное достояние

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По Мелитополю ударили несколько снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Погибли два человека, еще два пострадали, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.

В результате прилета ракет со стороны украинских боевиков загорелся гостиничный комплекс «Привал охотника» на базе отдыха. По словам Рогова, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два снаряда. Но остальные достигли своей цели.

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«В Мелитополе после прилета нескольких ракет HIMARS горит комплекс на базе отдыха. По предварительным данным, два человека погибли и двое ранены», — сказал он.

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Пожарные приступили к ликвидации возгорания. Они пытаются вытащить людей из-под завалов. Рогов добавил, что Вооруженные силы Украины продолжают вести обстрелы гражданской инфраструктуры Мелитополя, «не имея значимых успехов ни на фронте, ни в политике, пытаясь запугать мирное население».

Несколькими часами ранее член ВГА сообщил, что в Мелитополе прозвучало около 10 взрывов, система ПВО сработала.