Происшествия 11 декабря 2022, 00:46 Количество пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Мелитополю достигло 10 Губернатор Балицкий сообщил о 10 пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Мелитополю

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Число пострадавших при ракетном ударе из реактивной системы залпового огня HIMARS по Мелитополю достигло 10. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«По предварительным данным, двое погибших, 10 пострадавших. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — написал он.

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Балицкий уточнил, что в результате обстрела полностью разрушилась база отдыха, где отдыхали мирные жители и работал персонал. В результате прилета ракет загорелся гостиничный комплекс «Привал охотника». На месте обстрела сейчас находятся спасатели, разбор завалов продолжается.

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Ранее об ударах по Мелитополю сообщал член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Украинские войска атаковали город снарядами реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате погибли два человека, еще двух госпитализировали с травмами.

Днем 10 декабря украинские боевики вели обстрел по береговой линию Энергодара. Власти региона сообщали о 15 ударах. Вооруженные силы Украины вели огонь на расстоянии около двух километров до Запорожской АЭС.