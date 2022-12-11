11 декабря 2022, 00:46
Количество пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Мелитополю достигло 10
Губернатор Балицкий сообщил о 10 пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Мелитополю
Число пострадавших при ракетном ударе из реактивной системы залпового огня HIMARS по Мелитополю достигло 10. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.
«По предварительным данным, двое погибших, 10 пострадавших. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — написал он.
Реклама
Балицкий уточнил, что в результате обстрела полностью разрушилась база отдыха, где отдыхали мирные жители и работал персонал. В результате прилета ракет загорелся гостиничный комплекс «Привал охотника». На месте обстрела сейчас находятся спасатели, разбор завалов продолжается.
Реклама
Ранее об ударах по Мелитополю сообщал член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Украинские войска атаковали город снарядами реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате погибли два человека, еще двух госпитализировали с травмами.
Днем 10 декабря украинские боевики вели обстрел по береговой линию Энергодара. Власти региона сообщали о 15 ударах. Вооруженные силы Украины вели огонь на расстоянии около двух километров до Запорожской АЭС.
ВСУ
Реклама
Реклама