Происшествия 19 ноября 2022, 23:18 Украинские военные нанесли 12 ударов по периметру Запорожской АЭС Гендиректор «Росэнергоатома» Карчаа: ВСУ 12 раз ударили по Запорожской АЭС РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины нанесли 12 ударов по периметру Запорожской атомной станции. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа в эфире канала «Россия 24».

Он отметил, что периметр атомной станции не обстреливали с конца сентября.

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«В период с 17:15 до 17:41 было нанесено 12 ударов по Запорожской атомной станции. Речь идет именно о периметре самой станции, а не о промзоне», — сказал Карчаа.

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По его словам, шесть снарядов прилетели в брызгальный бассейн — в систему охлаждения. Два — в квадрат сухого хранилища ядерных отходов. И еще три прилета — в район КПП-2. Он подчеркнул, что удар был массированным, однако обошлось без жертв — пострадавших среди персонала в результате ударов боевиков по ЗАЭС нет.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин ранее заявил, что необходимо как можно скорее создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС. Он отметил, что Россия работает над этим с Международным агентством по атомной энергии и лично ее гендиректором Рафаэлем Гросси. При этом в МАГАТЭ призвали российскую сторону отказаться от претензий на атомный объект, вывести с нее военных и гражданских.