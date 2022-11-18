18 ноября 2022, 09:07
МАГАТЭ посоветовало России сдать Запорожскую АЭС
Совет управляющих МАГАТЭ одобрил резолюцию и призвал Россию отказаться от ЗАЭС
Отказаться от претензий на Запорожскую АЭС, вывести с нее военных и гражданских посоветовали России в Международном агентстве по атомной энергии. Такую резолюцию принял совет управляющих, сообщило РИА «Новости».
«[МАГАТЭ] призывает Российскую Федерацию немедленно вывести военнослужащих и другой персонал с ЗАЭС», — призвали в агентстве.
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Совет управляющих заявил, что на основании принятой Генассамблеей ООН октябрьской резолюции A/RES/ES-11/4 не одобрил присоединение Запорожской области к России. В агентстве посчитали претензии страны на владение Запорожской АЭС необоснованными и посоветовали отказаться от них.
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Россию обвинили в давлении на украинский персонал атомной электростанции и арестах, нарушении внешнего энергоснабжения из-за обстрелов. Кто именно ведет огонь, в МАГАТЭ уточнять не стали.
Инженер Запорожской АЭС оказался под следствием. Его задержали за сотрудничество со Службой безопасности Украины. Он признался, что рассказывал им о месте дислокации российских военных, ситуации на станции и помогал корректировать огонь.
Обстановка в Запорожье
Запорожская АЭС
МАГАТЭ
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