Происшествия 23 мая 2023, 08:10 Украинские силы вновь обстреляли село в Брянской области Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области Фото: Telegram-канала Александра Богомаза

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Село Курковичи в Брянской области попало под обстрел ВСУ. При этом никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня утром ВСУ обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет», — написал он.

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Однако из-за обстрела загорелись два дома, хозяйственная постройка получила повреждения. Оперативные службы уже работают на месте случившегося.

Брянскую и другие приграничные области России противник регулярно обстреливает. Накануне стало известно, что утром 22 мая село Хоромное атаковали ВСУ. В результате разрыва снаряда загорелись хозяйственная постройка и жилой дом.

Вечером того же дня под артиллерийский обстрел попало и село Соловьевка. Богомаз уточнил, что обошлось без пострадавших. Повреждения получили дом и хозяйственная постройка.