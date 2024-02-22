Происшествия 22 февраля 2024, 07:17 Переоборудованную зенитную ракету С-200 сбили в Ростовской области Минобороны: силы ПВО сбили БПЛА в Брянской, ракету С-200 в Ростовской областях

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Украинские войска пытались атаковать территорию России. В Брянской области сбили беспилотник, в Ростовской — переделанную ракету C-200, сообщило Минобороны.

«Ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом и переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200», — объявила пресс-служба.

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Цели уничтожили дежурные средства ПВО. По информации Минобороны России, беспилотник сбили в Брянской области, ракеты — в Ростовской.

Детали удара военных по воздушной цели в Ростовской области раскрыл губернатор Василий Голубев. Он подтвердил, что ночью над регионом работала система ПВО. На земле последствий атаки не зафиксировали.

Белгородскую область атаковали 21 февраля. Беспилотник повредил в Валуйском городском округе хозяйственную постройку.