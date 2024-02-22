Важное 22 февраля 2024, 11:51 Украинские террористы обстреляли кассетными снарядами населенный пункт под Брянском Богомаз: ВСУ обстреляли населенный пункт Борок, поврежден автосервис Volodymyr Strumkovskiy/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Вооруженные силы Украины 22 февраля обстреляли кассетными снарядами населенный пункт Борок Погарского района. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, повреждено здание автосервиса и два автомобиля», — написал он.

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Никто из местных жителей не пострадал. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

В ночь на 22 февраля дежурные средства противовоздушной обороны сбили беспилотник в Брянской области. Дрон противника уничтожили над территорией Клинцовского района. Как сообщал Богомаз, обошлось без пострадавших и разрушений.