Мир 09 июня 2023, 04:58 Военкор заявил о возможной подготовке Киевом теракта на Запорожской АЭС Военкор Котенок: Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС РИА «Новости»

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Киевский режим готовит теракт на Запорожской атомной электростанции. Такое предположение сделал военкор Юрий Котенок, проанализировав полученные данные. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Направленность документов свидетельствуют о подготовке провокации на АЭС в Запорожье», — сказано в сообщении военкора.

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Командование ВСУ, как указано, планирует высадку десанта в районе Энергодара.

«Задача — понизить уровень воды, „сблизив“ берега», — заявил военкор.

Из данных, на которые ссылается автор поста, следует, что возможно разрушение герметической оболочки защитного контура Запорожской АЭС. Такое может произойти при подрыве боеприпаса большой мощности, либо при ракетном ударе по станции.

Также при таком сценарии может разрушиться площадка хранения отработанного ядерного топлива и хранилища временного хранения радиоактивных отходов, что спровоцирует радиационное заражение территории на расстоянии до 10 километров от эпицентра взрыва.

После прорыва Каховской ГЭС уровень воды, который требуется для охлаждения Запорожской атомной электростанции, остается в норме. Накануне МАГАТЭ сообщило, что ЗАЭС продолжает пополнять запасы воды, которая требуется для охлаждения реакторов. Для этого, пока это еще возможно, используются запасы Каховского водохранилища.