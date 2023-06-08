Общество 08 июня 2023, 10:08 Уровень нужной для охлаждения ЗАЭС воды пока не упал ниже нормы ТАСС: техслужбы назвали нормальным уровень воды, нужной для охлаждения ЗАЭС РИА «Новости»

Читать 360tv в

После прорыва Каховской ГЭС уровень воды, который требуется для охлаждения Запорожской атомной электростанции, остается в норме. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на службы технического надзора.

Накануне Международное агентство по атомной энергии сообщило, что ЗАЭС продолжает пополнять запасы воды, которая требуется для охлаждения реакторов. Для этого, пока это еще возможно, используются запасы Каховского водохранилища.

Реклама

По данным МАГАТЭ, после ЧП с Каховской ГЭС уровень воды падает со скоростью примерно 5-7 сантиметров в час. Если он снизится ниже показателя в 12,7 метра, забор воды прекратят.

При условии, что все пруды на ЗАЭС будут заполнены, запаса воды в них должно хватить на несколько месяцев. Жидкость нужна для предотвращения плавления топлива и потенциального выброса радиоактивных материалов, пояснял гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.