Происшествия 26 января 2023, 01:11 Украинские боевики снова попытались форсировать Днепр — Рогов Член совета ВГА Запорожской области Рогов: ВСУ вновь пытаются форсировать Днепр РИА «Новости»

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Военные ВСУ в очередной раз попытались форсировать Днепр в ночь на 26 января. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Сегодня ночью боевики ССО ВСУ попытались скрыто прорваться на наш берег из района островов у Новой Каховки. Незваные гости были встречены огнем наших защитников», — написал он.

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По его словам, разведчики вовремя обнаружили украинских солдат и передали координаты артиллеристам.

«Бой идет уже свыше получаса. ВСУ подняли в небо авиацию», — добавил Рогов.

Он напомнил, что предыдущая попытка форсировать Днепр тоже сорвалась. ВСУ пытались занять оборону на другом берегу реки два дня назад. В результате противник потерял шесть БМП, три катера и около 100 украинских бойцов.

Ранее появилась информация, что в половине украинских регионов объявили воздушную тревогу. По информации местных СМИ и очевидцев, во многих городах были слышны взрывы.