Спецоперация 25 января 2023, 23:29 Взрывы прозвучали сразу в нескольких областях Украины — СМИ «Политика страны»: взрывы слышны в Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях Украи РИА «Новости»

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В Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях Украины слышны взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал местного сайта «Политика страны». На территории восточных и южных областей страны объявлена воздушная тревога.

Также канал написал о взрывах в Запорожье, Вильнянске Запорожской области и Херсоне. Очевидцы публикуют видео из Днепропетровска.

Воздушная тревога тем временем объявлена почти в половине регионов страны.

«Сообщают о работе ПВО в Запорожской области. Тревога также в Полтавской и Одесской областях», — говорится в сообщении.

Эту информацию подтвердил в Telegram-канале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он призвал население «не игнорировать сигналы сирен».

О беспилотниках и ракетах также сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

Несколько часов назад уже сообщалось о взрывах в подконтрольном Украине Запорожье и Херсоне.